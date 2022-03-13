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Trabzonspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

#Trabzonspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Trabzonspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan futbolcuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve koordinasyonun ardından 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, salı günü gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakası hazırlıklarını sürdürecek.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor

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