Trabzonspor Avrupa kupalarından men edilmesiyle birlikte Uluslararas Spor Mahkemesi (CAS) için 28 sayfalık başvuru dosyası hazırladı. Dosyada, bu cezanın kaldırılması yönünde birçok savunma yer aldı. Üç avukat tarafından hazırlanan Trabzonspor CAS kararı, ne zaman sonuçlanacağı ile merak ediliyor. Peki, Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar

TRABZONSPOR CAS KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CAS kararı, ortalama 21 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Trabzonspor'un 14 Haziran'da başvuru yaptığı ele alınırsa, CAS kararının en geç 3-6 Temmuz aralığında açıklanacağı söylenebilir.