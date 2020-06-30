Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak?
Avrupa kupalarından men edilmesinden sonra CAS kararı için başvuruda bulunan Trabzonspor, 14 Haziran tarihinde dosyasını tamamlayarak resmi olarak başvurusunu gerçekleştirmişti. UEFA'nın verdiği bu karardan dönmesi için CAS kararını bekleyecek olan Trabzonspor yönetimi ve taraftarları, kararın açıklanacağı güne odaklandı. Peki, Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler
Trabzonspor Avrupa kupalarından men edilmesiyle birlikte Uluslararas Spor Mahkemesi (CAS) için 28 sayfalık başvuru dosyası hazırladı. Dosyada, bu cezanın kaldırılması yönünde birçok savunma yer aldı. Üç avukat tarafından hazırlanan Trabzonspor CAS kararı, ne zaman sonuçlanacağı ile merak ediliyor. Peki, Trabzonspor CAS kararı ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o detaylar
TRABZONSPOR CAS KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
CAS kararı, ortalama 21 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Trabzonspor'un 14 Haziran'da başvuru yaptığı ele alınırsa, CAS kararının en geç 3-6 Temmuz aralığında açıklanacağı söylenebilir.
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