MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
GeriFutbol Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 20:13,Son Güncelleme:

Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.

Hafta sonu 2 günü izinli geçirecek bordo-mavililer, 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak antrenmanla çalışmalarını sürdürecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle