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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 20:13,Son Güncelleme:

Trabzonspor, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti

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Trabzonspor, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti
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Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek

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