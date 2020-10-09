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Haber Giriş: 09.10.2020 - 21:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır

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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazır
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Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından karayoluyla Erzurum'a giden bordo-mavili kafilede, Ahmet Can Kaplan, Benik Afobe, Bilal Başacıkoğlu, Erce Kardeşler, Faruk Can Genç, Flavio, Fousseni Diabate, Gaston Campi, Joao Pereira, Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Baykuş, Lewis Baker, Marlon Xavier, Safa Kınalı, Salih Kavrazlı, Süleyman Cebeci, Vitor Hugo ve Yusuf Sarı yer aldı.

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