Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu akşam kupada mücadele edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.