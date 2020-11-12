AA
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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
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