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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ikinci antrenmanında teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

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