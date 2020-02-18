MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor, büyük maçlardaki başarısını Beşiktaş'a da karşı sürdürmek istiyor
GeriFutbol Trabzonspor, büyük maçlardaki başarısını Beşiktaş'a da karşı sürdürmek istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 23:17,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, büyük maçlardaki başarısını Beşiktaş'a da karşı sürdürmek istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor, büyük maçlardaki başarısını Beşiktaş'a da karşı sürdürmek istiyor

Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son 2 sezonda oynadığı 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında son yenilgisini 1 yıl önce yaşadı

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, "İstanbul'un 3 büyükleri"ne karşı iyi sonuçlarını sürdürmenin mücadelesini verecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.

- Bu sezon bileği bükülmedi

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak.

Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle