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Trabzonspor, Buducnost Podgorica'yı 3 golle geçti

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#Trabzonspor#Buducnost Podgorica#UEFA Gençlik Ligi
Trabzonspor, Buducnost Podgoricayı 3 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 21:58

Trabzonspor takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında ağırladığı Karadağ’ın Buducnost Podgorica takımını 3-1 mağlup etti.

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UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Trabzonspor takımı, konuk ettiği Karadağ’ın Buducnost Podgorica'yı 3-1 yendi.

Papara Park’ta oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci devresinde Karadağ temsilcisi 54. dakikada Danilo Vukanovic ile öne geçerken bordo-mavililer 55. dakikada Onuralp Çakıroğlu, 75. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ve 90+4'te Boran Başkan'ın golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

Rövanş karşılaşması 6 Kasım'da Karadağ'da oynanacak.

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#Trabzonspor#Buducnost Podgorica#UEFA Gençlik Ligi

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