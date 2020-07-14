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Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor bu sezon Denizlispor'a 3. kez yenildi

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Trabzonspor bu sezon Denizlispor'a 3. kez yenildi
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Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez karşılaştığı Yukatel Denizlispor’a 3 kez yenilirken, 1 galibiyet aldı.

Ligin 15. haftasında yeşil siyahlı takıma kendi sahasında 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti.

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Denizlispor’a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile hem kupada hem ligde rakibine kaybetti. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçını 2-0 kaybeden bordo mavililer, kendi sahalarındaki rövanşı 2-0 kazandı.

Trabzonspor bu sezon Denizlispora 3. kez yenildi

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