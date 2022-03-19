Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

#Trabzonspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Trabzonspor, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, öne geçtiği 4 maçta skoru koruyamayarak 10 puan kaybetti. Bu sezon Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'a mağlup olan bordo-mavililer ağır saha zeminlerinin kurbanı oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de, Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, bu sezon 4 maçta skoru koruyamadı. Bordo-mavililer, söz konusu 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Karadeniz ekibi yaşadığı puan kayıplarını ise deplasman maçlarında aldı.

Antalya'da ve Rize'de ağır saha zeminin kurbanı oldu

Bordo-mavililer, deplasmanda öne geçtiği İttifak Holding Konyaspor maçını 2-2, Antalyaspor maçını 2-1, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Çaykur Rizespor maçında öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Antalya'da aşırı yağmur sonrası oluşan kötü saha zemininde meşin yuvarlakla pas yapmakta zorlanırken, Rize'de ise kar yağışı sonrası ağırlaşan zeminde isteği oyunu sergileyemedi ve penaltılar sonrası sahadan yenik ayrıldı.

Çaykur Rizespor maçında geri dönüşe imza atamadı

Bu sezon, ortaya koyduğu performansla 10 maçta geri dönüşe imza atan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında fırsatlar yakalasa da son dakika penaltısıyla geri dönüşe imza atamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 6 galibiyet alırken 4 maçtan ise beraberlikle ayrıldı ve 22 puan topladı.

Haberin Devamı

Bu maçlar şöyle: Galatasaray (2-2) (2-1), Alanyaspor (1-1), Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (2-1), Altay (2-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), GZT Giresunspor (1-1), Yukatel Kayserispor (3-2) ve Göztepe (4-2)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna