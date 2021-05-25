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GeriFutbol Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'ya kavuştu! Taraftar izdiham yarattı
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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'ya kavuştu! Taraftar izdiham yarattı

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Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'ya kavuştu! Taraftar izdiham yarattı

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, her konuda anlaştığı Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Parma'nın hücumcusu Gervinho'yu Türkiye'ye getirdi.

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  • Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzona geldi
  • Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzona geldi
  • Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzona geldi
  • Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzona geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzonspor'un transferlerini bitirdiği Bruno Peres ve Gervinho, özel uçakla Trabzon'ye geldi. Yıldız futbolcuları havaalanında karşılayan taraftarlar, Peres ve Gervinho'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular.

Yıldız isimler, sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili takımın Bruno Peres ile 3, Gervinho ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ALTERNATiF BACCA

Karadeniz ekibinin, Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İtalyan kulübüne 3.5 milyon, Danimarkalı forvete ise bonuslarla birlikte yıllık 1.8 milyon Euro önerildiği ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Cornelius’a alternatif olarak ise Villarreal’den Kolombiyalı Carlos Bacca’nın listede olduğu öğrenildi.

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