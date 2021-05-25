Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'ya kavuştu! Taraftar izdiham yarattı

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Trabzonspor'un transferlerini bitirdiği Bruno Peres ve Gervinho, özel uçakla Trabzon'ye geldi. Yıldız futbolcuları havaalanında karşılayan taraftarlar, Peres ve Gervinho'ya büyük sevgi gösterilerinde bulundular.

Yıldız isimler, sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili takımın Bruno Peres ile 3, Gervinho ile ise 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ALTERNATiF BACCA

Karadeniz ekibinin, Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İtalyan kulübüne 3.5 milyon, Danimarkalı forvete ise bonuslarla birlikte yıllık 1.8 milyon Euro önerildiği ve yanıt beklendiği kaydedildi.

Cornelius’a alternatif olarak ise Villarreal’den Kolombiyalı Carlos Bacca’nın listede olduğu öğrenildi.