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Trabzonspor, Bouchouari'yi imzaya bekliyor!

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#Trabzonspor#Süper Lig#Transfer Dönemi
Trabzonspor, Bouchouariyi imzaya bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:00

Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'nin transferi nihayet bitti. Trabzonspor, orta saha oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Benjamin Bouchouari’nin transferini nihayet bitirdi.

İŞTE BONSERVİSİ VE YILLIK ÜCRETİ

Bordo mavililer, Faslı orta saha oyuncusu ve kulübü Saint Etienne ile kesin anlaşmaya vardı. Bonservis için 4.5 milyon Euro artı 1 milyon Euro’ya el sıkışan Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki Bouchouari’ye de yılda 1.5 milyon Euro net ücret verecek.

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3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Napoli ve Girona’nın da transfer listesinde yer alan genç futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak. Bouchouari’nin 1-2 gün içinde Trabzon’a gelerek kendisini bordo mavili renklere bağlayacak imzayı atması bekleniyor.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Transfer Dönemi

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