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Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan Göktan Gürbüz'ü transfer etti

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#Trabzonspor#Borussia Dortmund#Göktan Gürbüz
Trabzonspor, Borussia Dortmunddan Göktan Gürbüzü transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 21:44

Trabzonspor, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü transfer etti.

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Bordo-mavili kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz'ün Kulübümüze kesin transferi konusunda, Borussia Dortmund ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Ancak; Borussia Dortmund Kulübü'ne, futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek transfer bedelinin, FIFA dayanışma katkı payı düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 7.000.000.-TL,
2024-2025 futbol sezonu için 8.800.000.-TL,
2025-2026 futbol sezonu için 11.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;
2026-2027 futbol sezonu için 14.000.000.-TL ve 2027-2028 futbol sezonu için 17.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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#Trabzonspor#Borussia Dortmund#Göktan Gürbüz