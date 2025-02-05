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Trabzonspor Borna Barisic'in ayrılığını resmen açıkladı

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#Trabzonspor#Borna Barisic#Leganes
Trabzonspor Borna Barisicin ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:36

Trabzonspor, Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna dek Leganes'e kiraladı.

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Trabzonspor Kulübü, Hırvat oyuncusu Borna Barisic'i sezon sonuna kadar İspanya'nın Leganes ekibine kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Borna Barisic'in, 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Leganes Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Leganes tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Barisic, bordo-mavili formayla ligde 9 maçta 129 dakika süre alabilmişti.

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#Trabzonspor#Borna Barisic#Leganes

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