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Trabzonspor, Boluspor'a karşı rotasyon yapacak! İlk 11'de 10 farklı isim, öne çıkan iddaa tercihi...

#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Boluspor
Trabzonspor, Boluspora karşı rotasyon yapacak İlk 11de 10 farklı isim, öne çıkan iddaa tercihi...

Süper Lig'in lideri Trabzonspor "büyük" rotasyon yapacağı kupa karşılaşmasında 1. Lig'den Boluspor'u ağırlarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Türkiye'den futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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TRABZONSPOR

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Konyaspor'un 7 puan önünde lider olarak tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a karşı "büyük" rotasyon yapacak.

Başakşehir maçına çıkan 11'den 10'u kenarda olacak, sadece stoper yetersizliği nedeniyle Hüseyin Türkmen aynen devam edecek.

Kalede Erce Kardeşler, sağ bekte Serkan Asan, sol bekte İsmail Köybaşı izleyeceğiz. Hüseyin'in stoper partneri Ahmetcan Kaplan olacak.

Orta alanda "Berat & Siopis" ikilisi görev yapacak. Hücum merkezinde Fode Koita forma giyecek.

Koita'nın arkasında bir kanatta Yusuf Sarı, diğerinde Yunus Mallı'yı görebiliriz.

Abdulkadir Parmak'ın hafif bir sakatlığı söz konusu, bu hücum hattıyla orta alandaki bağlantıyı sağlama görevi Murat Cem Akpınar'a kalabilir.

BOLUSPOR

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Spor Toto 1. Lig'in ilk 18 haftalık bölümünü 21 puanla ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde tamamlayan Boluspor'da, 4 isim deplasman kafilesinde yer almadı.

Orta sahadan Eray Ataseven, Trabzonspor'dan kiralanan sol bek Abdurrahim Dursun, as stoperlerden Fethi Özer ve takım kaptanı Erkam Resmen sakatlıkları nedeniyle zorlu kupa maçında takımlarını yalnız bırakacak.

TD Reha Erginer'in stoper ikilisini Galatasaray'dan kiralık gelen Emin Bayram ve geçen sezon Menemenspor'dan aldıkları Ali Keten'le oluşturması bekleniyor.

Bu sezonun başında büyük umutlarla kadroya katılan ama disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesi feshedilen Odah Marshal'ın yokluğunda gole en yakın isim olarak Kabongo Kasongo'yu göreceğiz.

Kasongo son 5 lig maçını boş geçti ancak attığı 7 golle takımının bu alanda en iyisi...

Solda Dejvi Bregu (5 gol - 2 asist), sağda Odise Roshi (1 asist), forvet arkasında Berk Yıldız (2 gol - 3 asist) forma giyecek.

Trabzonspor, Boluspora karşı rotasyon yapacak İlk 11de 10 farklı isim, öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor iç sahada oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. (6 galibiyet - 3 beraberlik)

- Boluspor'un oynadığı son 5 maçın 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%50'lik kesim rotasyon yapacak olsa da bordo-mavili ekipten 90 dakika içinde galibiyet bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Trabzonspor, Boluspora karşı rotasyon yapacak İlk 11de 10 farklı isim, öne çıkan iddaa tercihi...

Trabzonsporlu Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün eğlenceli anları... Haykırsam sesimi duyar mısın?

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#Misli.Com#İddaa#Trabzonspor Boluspor

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