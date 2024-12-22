Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor bugün evinde Bodrumspor’u ağırlıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 15. sırada yer alıyor. Bodrumspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşarken 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Trabzonspor, ligde son 5 maçında tek galibiyet alabilirken Bodrumspor galibiyetiyle kötü gidişata son vermek istiyor. olkan Demirel yönetimindeki Bodrumspor ise lig mücadelesi öncesinde kupada tur atlayarak moral buldu.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor bugün Bodrumspor’u konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor mücadelesi 22 Aralık Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.