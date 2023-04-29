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Trabzonspor, Bjelica ilk zaferini Konya'da arıyor!

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#Trabzonspor#Bjelica #Süper Lig
Trabzonspor, Bjelica ilk zaferini Konyada arıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Hükmen galip sayıldığı Gaziantep hariç dış sahada 8 maçtır kazanamayan Trabzon bu seriye de bugün son vermek istiyor.

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Süper Lig’de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, Nenad Bjelica ile Konya’da hem bu seriye son vermek hem de ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Ligdeki son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022’de 2-1’lik Kayseri önünde alan Fırtına sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı. Bu süreçte sadece ligden çekilen Gaziantep’ten hanesine 3 puan yazılan Karadeniz ekibi oynadığı 8 maçta 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

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Bu kötüşü gidişata Konyaspor deplasmanında son vermek isteyen bordo mavililerde teknik direktör Bjelica, sakatlıkları bulunan Denswil, Visca, Serkan, Dorukhan, Naci ve Abdülkadir Ömür ile kart cezalısı olan Larsen’i Konya’ya götürmedi.

Trabzonspor, Bjelica ilk zaferini Konyada arıyor

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6- Trabzonspor’u konuk ettiği son 6 Süper Lig maçını kazanamayan Konyaspor (5B 1M) bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

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#Trabzonspor#Bjelica#Süper Lig

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