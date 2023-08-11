Trabzonspor, beyaz sayfa açmak için sahada

Haberin Devamı

Yeni dönemde başkanı, hocası, oyuncu kadrosu, sponsorlukları, çalışma, yönetim ve kadro planıyla oyun anlayışı değişen Trabzonspor, geçirdiği kötü dönemi geride bırakıp yeni sezonda yeni sayfa açmak istiyor.

BENKOVIC BİLMECESİ

Karadeniz ekibinde, Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic’in de ilk 11’de olmasına ihtimal verilmiyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica’nın geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11’de görev verdiği Hüseyin’in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil’i savunmada oynatması bekleniyor.

Konuk takımda yeni transferler Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann bugünkü karşılaşmada büyük ihtimalle kadroda yer alacak.

Haberin Devamı