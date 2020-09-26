Trabzonspor beyaz sayfa açabilecek mi? Yeni Malatyaspor karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TRABZONSPOR

- Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Trabzonspor, Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transferi sonrası arka arkaya transfer bombalarını patlattı.

- Orta alana Chelsea'den Lewis Baker kiralandı. Hücuma ise Benik Afobe ve Fousseni Diabate takviyeleri yapıldı.

- Sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bilal Başacıkoğlu'nun forma giymesi beklenmiyor. Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Anders Trondsen uzun süre sahalardan uzak kalacak.

- Joao Pereira için maç saatini bekleyeceğiz. Portekizli oyuncunun yetişememesi durumunda sağ bekte Serkan Asan oynayacak.

YENİ MALATYASPOR

- Takımın başına Hamza Hamzaoğlu'nu getiren Yeni Malatyaspor, sezona farklı Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlamıştı. Geçtiğimiz hafta da Göztepe'ye diş geçiremediler.

- Kadroda ciddi bir revizyon yaşandı. Kaleden forvete baştan aşağı takım yenilendi diyebiliriz.

- Fabien Farnolle yerine eldivenler Guido Herrera'ya emanet edildi. Adem Büyük takıma geri döndü.

- Gökhan Töre ve Murat Yıldırım'la birlikte Mitchell Donald, Robin Yalçın ve Arturo Mina bedelsiz olarak başka Süper Lig ekiplerinin yolunu tuttu.

- Christian Cueva, Jody Lukoki ve Benjamin Tetteh ile hücum hattı ayrı bir çehreye büründü.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği son 3 Süper Lig maçında 3 gole doğrudan katkı sağladı. (2 gol - 1 asist)

- Yeni Malatyaspor TD Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 4 lig maçını kaybetti.

- İki takımın Trabzon'da oynadığı 3 maçı da Trabzonspor kazandı. (3 maç - 8 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor Kazanır" oldu!

%61'lik kesim bordo-mavili ekibin sezonun ilk 3 puanını alacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Alexander Sörloth'un gidişi sonrası Trabzonspor'da gözler Anthony Nwakaeme'nin üzerinde olacak!