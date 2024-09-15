Trabzonspor-Beşiktaş ŞAMPİYON ORAN farkıyla Misli'de! Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları burada...

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TRABZONSPOR

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan Trabzonspor, üst üste beklenen sonuçlar alınamayınca Şenol Güneş'i TD koltuğuna oturttu.

Bordo-mavili ekipte Hüseyin Türkmen (sakat) ve Enis Destan (sakat) dışında eksik bulunmuyor.

Transferin son günlerinde kadroya katılan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı'nın durumları maç saati netleşecek.

Yerel kaynaklar Banza'yı Denis Draguş'un önünde görüp ilk 11'e yazmış. Cham da aynı şekilde Enis Bardhi'den formayı kapmış.

Stoperde "Stefan Savic & Stefano Denswil, önlerinde "Okay Yokuşlu & Batista Mendy" kesin gibi.

Kanatlarda Edin Vişça ve Mislav Orsic formaya yakın. Kalede elbette Uğurcan Çakır olacak.

BEŞİKTAŞ



Giovanni van Bronckhorst ile gümbür gümbür bir sezon başlangıcı yapan Beşiktaş'ta ise Necip Uysal (sakat), Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş deplasman kafilesinde yer almadı.

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Son transfer Joao Mario ilk kez maç kadrosunda yer alacak; hatta Semih Kılıçsoy'un (hafif) sakatlığı nedeniyle ilk 11'de maça başlaması bekleniyor.

Van Bronckhorst son maçlarda kullandığı ilk 11 tercihinde başka bir değişiklik yapmayacak.

Stoperde "Gabriel Paulista & Felix Uduokhai" ortaklığını, beklerde Jonas Svensson (sağ) ve Arthur Masuaku'yu (sol) izleyeceğiz.

Ciro Immobile hücum merkezinde, Rafa Silva hemen arkasında olacak.

Orta alandaki "Gedson Fernandes & Al-Musrati" ikilisi de değişmeyecek. Sağ kanatta Milot Rashica görev yapacak.

"Trabzonspor - Beşiktaş" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 2 maçı Beşiktaş kazandı; öncesinde Trabzonspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi mevcuttu. (3G 3B)

- Bu sezon Süper Lig'de maça çıkıp gol yemeyen tek kaleci, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır!

- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda puan kaybetmeyen iki takımdan biri Beşiktaş! (3 maç - 3G)

- Beşiktaş'ın başında Trabzonspor'a karşı oynadığı son 4 maçta galibiyeti olmayan (2B 2M) Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı son 4 maçı kaybetmedi. (2G 2B)

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- Maçın hakemi Ali Şansalan, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (7 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%49'luk kesim siyah-beyazlıların Trabzon deplasmanında 3 puana ulaşan taraf olmasını bekliyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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