Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Haberin Devamı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamada; Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Ok ve Davut Dakul Çelik yer alacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

İşte günün diğer maçlarının VAR hakemleri;

Kasımpaşa - Gaziantep FK: Emre Malok

Konyaspor - Göztepe: Özgür Yankaya

Alanyaspor - Rizespor: Atilla Karaoğlan