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GeriFutbol Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

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  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
  • Trabzonspor 2020-2021 sezonu transferleri
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili futbolcular teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda, Beşiktaş maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek

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