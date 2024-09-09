×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

"Trabzonspor - Beşiktaş" maçının biletleri satışa çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Beşiktaş#Bilet
Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 14:42

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B 4 bin 500 lira, VIP Platinum-A/C 4 bin lira, VIP Gold 3 bin lira, VIP Silver 2 bin 500 lira, Batı tribün bin lira, Doğu tribün 800 lira, Fırtına tribün 700 lira, Güney-Kuzey kale arkası 350 liradan satışa çıkarıldı.

Taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Beşiktaş#Bilet

BAKMADAN GEÇME!