Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından: Hoca neden böyle yaptı? | Bu nasıl bir kaleci?

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne oldu. Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi bir hava yakalamış olan Beşiktaş'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 13. dakikasında bordo - mavili futbolcu Edin Visca, VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Yazarlarımız Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

İşte yapılan yorumlar:

Güntekin Onay: Beşiktaş değişiklikler ile geriye gitti

Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı. Formda Beşiktaş, henüz 13’üncü dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor’u yenemedi. Bunun çeşitli sebepleri var:

1- Trabzonspor’un Şenol Güneş’in gelişiyle ivme kazanması ve mücadele gücünü yükseltmesi.

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2- Kaleci Uğurcan ve Stefan Savic’in kusursuza yakın bir performansla oynamaları.

3- Beşiktaş’ta santrfor Ciro İmmobile’nin kalabalık Trabzonspor savunması arasında kaybolması.

SVENSSON NEDEN ÇIKTI?

4- Van Bronckhorst’un erken ve yanlış oyuncu değişiklikleri... Siyah beyazlı takım baskıyı kurmuşken iyi oynarken, Ernest Muci ve Onur’un girmesine gerek yoktu. Sahanın en iyilerinden Jonas Svensson neden çıktı? Mustafa Hekimoğlu için böyle sert ve yoğun tansiyondaki bir maçta oyuna girmek için erken değil mi? Ne kadar kötü oynarsa oynasın, Ciro İmmobile gibi bir golcü skor gerekiyorken çıkmamalıydı. Çünkü alternatifi yok.

5- Hakem Ali Şansalan, oyunun sürekli durmasına ve 2.5, 3’er dakikalık duraksamalara göz yumdu. Maçın temposuz geçmesi ve ritm kazanmamasının nedeni hakemin buna izin vermesiydi.

6- Beşiktaş maçın genelinde sabırlı oynadı. Bu olumlu ancak yavaş dolaşan top Trabzonspor’un dengesini bozacak top hızı yoktu.

7- Beşiktaş yedek kulübesi, ilk 11’i zorlayacak veya alternatif olacak düzeyde değil. UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla birlikte siyah beyazlıların işi daha da zorlaşacak.

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10 KiŞiLiK TRABZONSPOR’UN DiRENCiNi KIRAMADI

Dün 10 kişi oynayan Trabzonspor’un direnci ve mücadelesi alkışı fazlasıyla hak etti. Yeni transfer Simon Banza sahada adeta ruhunu bıraktı. Bir santrforun top rakipte iken bu kadar çok mücadele ettiğine uzun süredir tanıklık etmemiştik.

Dün Beşiktaş koşullar ne olursa olsun 80 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Trabzonspor’u yenmeliydi. Siyah beyazlılar 3 puan için önemli bir fırsatı tepti. Açıkçası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı.

Uğur Meleke: Beşiktaş, Uğurcan'a takıldı

Tabii ki 80 dakikası 11’e 10 oynanan bir maçın teknik analizini yapmak zor. Ancak ilk 20 dakika boyunca Trabzon’da en azından iştah anlamında bir şeylerin değiştiğini gözlemledik. Mendy, geçen seneki Beşiktaş maçındaki seviyesine döndü adeta. Uğurcan kalesinde devleşti. Yeni santrfor Banza’nın da takımın çehresini değiştireceği kesin. Hem klas, hem de çok tutkulu bir oyuncu.

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‘VAN BRONCKHORST BEK OKULU’NDAN ÖĞRENiLENLER

Beşiktaş, son 70 dakikasını rakip üçüncü bölgede oynadığı maçı 1 puanla bitirdi ama bunun siyah beyazlılar için bir geri adım olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir oyundu. Beş net pozisyonda Uğurcan’a takıldılar. Rafa Silva 60’taki şahane topuğunun da Uğurcan tarafından kurtarıldığını görünce vücut diliyle günün özetini yaptı aslında: “Bu nasıl bir kaleci” dedi jest ve mimikleriyle Portekizli on numara.

Beşiktaş adına maçın dikkat çeken performansları merkezin çok kalabalıklaştığı bir maçta iki bekten geldi. Özellikle Svensson’daki gelişim belli ki “Van Bronckhorst Bek Okulu”ndan öğrendikleriyle de ilgili.

Fırat Aydınus: Ali Şansalan’ın alışılagelmiş VAR’a bırakma dürtüsü devreye girdi.

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Edin Visca ile Rafa Silva arasındaki mücadelede Trabzonsporlu oyuncunun yaptığı müdahale istemsiz olsa da arkadan rakibin sağlığını tehlikeye sokan ciddi faullü oyun söz konusu.

Dolayısıyla yaptığı müdahaleninin ardından Bosnalı futbolcuya çıkan kırmızı kart doğru. Tabii ki bu pozisyonda alışılagelmiş VAR’a bırakma dürtüsü devreye girdi Ali Şansalan tarafından. Bu tutum hakemlerimizde içgüdüsel bir hal almış. Asıl ilginç olan Ali Şansalan’ın bu pozisyonu görüp faul çaldıktan sonra Visca’yı sadece uyarı ile geçiştirmesiydi.

MASUAKU’YA SARI DOĞRU

15. dakikada Masuaku’nun yaptığı müdahalede Trabzon kırmızı kart bekledi ama Beşiktaşlı oyuncunun topuk kısmı zemine basıyor. Bu durum kart uygulamasında bir kriter olduğu için sarı kart doğru. İlk yarının uzatma dakikalarında Savic’in İmmobile ile mücadelesinde; evet Savic’in hafif bir çekmesi var ama aynı zamanda İmmobile de geriye doğru gidiyor. Bu pozisyonda hakemin kararına saygı duyulmalı. Ben de devam kararını destekliyorum.

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NE PENALTI NE DE ALDATMA

58. dakikada uzaktan Mendy’nin eline gelen topta Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi ama el doğal konumda ve kapalı devam kararı doğru. 85. dakikada Masuaku’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda ne penaltı var ne de aldatma var. Masuaku rakibine takılıp düşüyor. Ali Şansalan’ın sakatlıktan dolayı oyunu durdurma yeri ve zamanını, bir de Beşiktaş’ın avantajını kesip faule döndüğü pozisyonları izlemesini tavsiye ediyorum.

AFAKi BiLGiLER SON BULMALI

Ayrıca bu beyin sarsıntısı ile ilgili kimin karar verdiğini, oyuncu değişikliği +1 olup olmadığını bildirilmesinin Futbol Disiplin Talimatı’nda detayları ile acilen yer alması gerekir. Bunun akabinde kulüplerin de bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü şu anda afaki bilgiler konuşulmakta. Bunlar bitmeli.