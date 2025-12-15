Trabzonspor-Beşiktaş maçını usta yazarlar değerlendirdi: Salah oynuyor, Rafa Silva istemiyor!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü 18. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Vaclav Cerny, 22. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 25. dakikada ise Trabzonspor'da Ernest Muçi, skoru 2-1'e getiren golü attı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny 31. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti.

Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, 63. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Oleksandr Zubkov, Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 35 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.

Ligde üst üste 2. beraberliği alan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 26 puana yükseldi ve 5. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

USTA YAZARLAR, DEV MAÇI YORUMLADI

Hürriyet Spor köşe yazarları Mehmet Ayan, Güntekin Onay ve Uğur Meleke, kritik müsabakayı değerlendirdi.

MEHMET AYAN: 1 SAATLİK ABLUKA VE SORUNLU OYUN!

Trabzonspor'un sorunu, Onuachu olmayınca oyun ezberinin bozulması.

Abraham'ın golüne kadar kötü maç, biraz Trabzonspor istekli görüntüde. 18-31 arası 4 gol... 35’te kırmızı kart... Sonra biraz daha ev sahibi baskısı ve ilk yarı sonu... 17 dakikada öyle aksiyonlar oldu ki, not almakta zorlandık. Elbette merakımız ikinci yarıda 11’e 10 nasıl olacak? İkisi de ayrı telden çalacak. Beşiktaş’ın ilk yarıda yaptığı iş değerliydi! Topu eveleyip gevelemeden 3 net gol. Elbette rakibin hatalarıyla...

GÜVENLİK PAKETİ İŞE YARAMADI

İkinci yarı beklendiği gibi Beşiktaş yarı sahasında geçti. %82’lerde topla oynama, 22 orta... Beşiktaş’ı o kadar geriye yasladılar ki, Milot 2. sağ bek, Emirhan 3.stoper, Cerny 3. ön libero oldu. Ancak tüm bu güvenlik paketi, Trabzonspor’un skoru eşitlemesine engel olamadı. O güneşe tabii ki kâr dayanamayacaktı. Beşiktaş ikinci yarının başında Cerny ve sonuna doğru Jurasek ile iki önemli pozisyonu gole çeviremeyince galibiyet uçtu gitti. Son dakikalar 1 puanı kurtarma çabasıyla geçti.

RAFA SILVA’SIZ TAKIM OYUNU

Trabzonspor'da kuşku yok ki Onuachu çok önemli tutamaç. Sadece gollerin değil oyunun da merkezi. Bu satırlarda Muçi dışında da ona destek olunması gerektiğinin altını çizmiştim. O yoksa gol yok sanki... 10 kişilik Beşiktaş’a atılmış 2 abluka golünden söz etmiyorum. Bordo mavililerin sorunu, o olmayınca oyun ezberinin bozulması. Rakip 10 kişi de olsa Onuachu’suz oyunu 33 orta ile bitirmek sorun. Beşiktaş’ın sorunları malum. (10 kişi kaldığı bu maçtan söz etmiyorum) Rafa Silva’sız takım onun oyununu oynamaya çalışıyor. İki takımın oyun da olmuyor!

GÜNTEKİN ONAY: 6 GOL VAR, KAZANAN YOK!

Sergen Yalçın, daha önce zor anlarda kararlarla maç kazandırabiliyordu ancak bu sezon çözüm üretemiyor.

Beşiktaş, ilk yarım saatte 3-1’i buldu ve asla güven vermeyen Trabzonspor savunma hattı karşısında daha fazla gol pozisyonu bulmaması için de hiçbir neden yoktu. 2 asistle oynayan o dakikaya kadar sahanın en etkili oyuncusu El Bilal Toure’nin kırmızı kartı görmesi ile maçın gidişatında her şey Beşiktaş’ın istediği gibi giderken işler tamamen değişti.

İkinci yarıda 1 kişi eksik oynayan Beşiktaş çok fazla savunmada kaldı. Cerny ile çok net bir fırsatı değerlendiremeyen siyah beyazlılar, maçı 4-1’e getirebilse Trabzon’dan galibiyetle dönerdi. Ancak anlamsız bir şekilde Abraham’ın akan oyunda aşırı derecede savunmaya gelmesi, adeta bir sağ bek gibi konuşlanması ile Beşiktaş rakip yarı sahaya gidemedi. Bir pas istasyonu bulamadığı için de Trabzonspor’dan baskı yedi ve çıkamadı.

RAFA OLSAYDI BAŞKA OLURDU

Beşiktaş gibi bir takımın 1 tane top taşıyacak, dribbling yapıp açık alanda faul alacak adam geçecek oyuncusu olmaz mı? Rafa Silva var ama maç kadrosuna alınmadı. Sergen Yalçın Rafa’yı maç kadrosuna almış olsa son 10-15 dakika Taylan Bulut yerine Rafa oyuna girer ve topu öne taşıyıp faul alıp Trabzonspor’a karşı tehdit üretirdi.

Tarihte ilk kez 10 kişi kalan futbol takımı sanki Beşiktaş’mış gibi Sergen Yalçın’ın oyuncuları çok acemice ve telaşlı hareket ediyorlar. Siyah beyazlılarda Gökhan Sazdağı diye bir oyuncu var, her maç gole sebebiyet veren hatalar yapmasına rağmen ilk 11’de oyamaya devam ediyor. Gaziantep maçında pozisyon yokken gol yediren Gökhan dün de ilk golde bıraksa auta gidecek topu kafayla Muçi’ye asist yaptı. O da yetmezmiş gibi Trabzon’un 3’üncü golünde bağıra bağıra sola çekip şut atacağı belli olan Zubkov’dan çalım yedi.

HAMLELER iŞE YARAMADI

Yorulanlar, 90 dakikayı çıkartamayan oyuncular tabii ki olacak ancak Demir Ege, Taylan ve Jurasek hamleleri oyuna hiçbir şey katmadı. Dün 3-3 biten maç belki heyecan olarak herkesi tatmin etti ama bu skor kesinlikle iki tarafı da mutlu etmedi. Sergen Yalçın daha önceki teknik adamlık döneminde zor anlarda verdiği kritik kararlar ile takımına maç kazandırabiliyordu. Ancak bu sezon Sergen hocanın çözüm üretemediğin de altını çizelim.

UĞUR MELEKE: SERGEN YALÇIN VİTESİ!

Bu sezonun ilk yarısında 6 derbi oynandı, bunların dördünde çok erken kırmızı kartlara şahit olduk: Okay Fenerbahçe önünde 20’de, Davinson Beşiktaş karşısında 34’te, Orkun Fenerbahçe maçında 26’da, dün Trabzon’da da Bilal Toure 37’de atıldı. Tüm bu derbilerde bir takım 1 saatin üzerinde 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Haliyle de bu sezon neredeyse hiçbir derbiyi bütüncül bir şekilde analiz edemedik. Hep iki parçaya böldük maçları.

Dünkü derbiyi de iki ayrı 45 dakika ve iki perde olarak ele almak durumundayız. Orta sahaların yürüyerek geçildiği, savunmaların parçalandığı, iki takımın da önemli fırsatlar yakaladığı ilk 45 dakikanın anahtar detayı bence hava topları idi. Dün ilk devrede Beşiktaş havada yüzde 75’lik ezici bir üstünlük kurdu ev sahibi ekibe karşı. Sebebi de aslında basitti: Sergen Yalçın ilk 11’deki 4 uzun sayısını Emirhan ve Abraham’ı ekleyerek 6’ya çıkardı. Dün Beşiktaş’ın birinci ve üçüncü gollerinde hem Bilal’in hem de Abraham’ın hava toplarını aldığını, Trabzon’da göklerde kurdukları üstünlükle 3-1’i bulduklarını görüyoruz.

SALAH OYNUYOR, RAFA İSTEMİYOR

Tabii ki dün 36’da Bilal Toure’nin gördüğü kırmızı kart sonrası farklı bir maç başladı Trabzon’da. Bordo mavililer son 1 saatte topa neredeyse tamamen sahip oldular, Tekke de peş peşe değişikliklerle baskının dozajını artırdı. Beşiktaş da bu sezon belki beşinci defa ikinci devrede Sergen Yalçın vitesine geçti, kontağı neredeyse kapattı tamamen! Bordo mavililerde Zubkov ikinci yarı sazı eline aldı ancak 3-3’ten fazlasına yetmedi onun çabası.

Dünkü derbi sonrası son bir parantezi de maçı evinden izleyen (hatta belki de izlemeyen) Rafa Silva’ya açmak isterim. Rafa, Beşiktaş’ın sözleşmeli futbolcusu. Aynen kulübünü ve teknik ekibi açıkça suçlayan, muhtemelen devre arasında Arabistan’ın yolunu tutacak Salah gibi. Arne Slot çok eksiğinin olduğu Brighton maçında Salah’ı kulübeye koydu, sonra da oyuna sokup faydalandı. Beşiktaş da Rafa’dan bir 10 dakika da olsa faydalanamaz mı? Maaş ödediğiniz bir futbolcunun “oynamak istemiyorum” deme hakkı olabilir mi? İkna edilemez mi? Bu duruma anlam veremiyorum doğrusu.