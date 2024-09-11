Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

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Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.
Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol