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Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek

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#Süper Lig#Hakem#Ali Şansalan
Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 14:11

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı milli maç arasının ardından 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

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15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

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#Süper Lig#Hakem#Ali Şansalan

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