Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki tartışmalı kararlar için kim, ne dedi? 'Çok şaşırıyorum!' | 'Afaki bilgilere son vermemiz gerekiyor'

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Papara Park'ta oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Siyah - beyazlılar ise Gedson Fernandes ile eşitliği sağladı.

Trabzonspor'da Edin Visca, 13. dakikada VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

beIN Trio ekibi ve yazarımız Fırat Aydınus, dev maçta görev yapan hakem Ali Şansalan'ın kararlarını mercek altına aldı. İşte yorumlar:

Dakika 10: Edin Visca'nın kırmızı kartı?

Bahattin Duran: Bu pozisyonu sahada hakemin çözmesi lazım. Sarı kart bile göstermemişti, uyarıyla geçti. Çok net bir kırmızı kart ve çok dorğu bir VAR müdahalesi.

Bülent Yıldırım: Çok net görünüyor. Bir tehdit oluşturuyor mu? Evet. Kırmıız kart. İyi ki VAR var yani.

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Deniz Çoban: Ali Şansalan tecrübesi bu pozisyonu çözmeliydi. Buna şaşırıyorum.

Fırat Aydınus: Edin Visca ile Rafa Silva arasındaki mücadelede Trabzonsporlu oyuncunun yaptığı müdahale istemsiz olsa da arkadan rakibin sağlığını tehlikeye sokan ciddi faullü oyun söz konusu. Dolayısıyla yaptığı müdahaleninin ardından Bosnalı futbolcuya çıkan kırmızı kart doğru. Tabii ki bu pozisyonda alışılagelmiş VAR’a bırakma dürtüsü devreye girdi Ali Şansalan tarafından. Bu tutum hakemlerimizde içgüdüsel bir hal almış. Asıl ilginç olan Ali Şansalan’ın bu pozisyonu görüp faul çaldıktan sonra Visca’yı sadece uyarı ile geçiştirmesiydi.

Dakika 45+2: Beşiktaş'ın Immobile ile penaltı beklediği pozisyon?

Bülent Yıldırım: Savic'in eli, Immobile'nin omuzlarında. Buna rağmen Immobile topla oynamayı başardı, hakem de avantaj düşündü. Kale arkası çekiminde çok net, iki elle omuzdan bir çekme var. Hakem sadece buna odaklanıp penaltı verse kimse itiraz eder mi? Etkili bir çekme yok, rakibin yeterince etkilendiğini düşünmüyorum. Hakemla aynı karardayım.

Bahattin Duran: Savic refakat ediyor ancak tutup çekmiyor. Ben de devam kararını doğru buluyorum.

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Deniz Çoban: Beyazlı oyuncunun tepkisi yok, penaltı beklemiyor. Tabii ki referans olmaz ama etkiyi de hissettiğini düşünmüyorum. Hakem penaltıyı çalsa 'Nasıl çaldı?' demezdik ama ben de devam kararını doğru buluyorum.

Fırat Aydınus: İlk yarının uzatma dakikalarında Savic’in İmmobile ile mücadelesinde; evet Savic’in hafif bir çekmesi var ama aynı zamanda İmmobile de geriye doğru gidiyor. Bu pozisyonda hakemin kararına saygı duyulmalı. Ben de devam kararını destekliyorum.

Dakika 85: Beşiktaş'ın Masuaku ile penaltı beklediği pozisyon?

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Defans oyuncusunun hücum oyuncusuna müdahalesi yokken, beyazlı oyuncu gitti, teması kendisi başlattı. Bu bir aldatma da değildir. Bu temas, kaçınılmaz ancak penaltı yok ve aldatma da olmaz.

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Bahattin Duran: Penaltı zaten yok ancak Masuaku da aldattı diyemeyiz. Bir ihlal söz konusu yok.

Deniz Çoban: Benim açımdan da sizin söylediklerinizden farklı bir durum söz konusu değil.

Fırat Aydınus: 85. dakikada Masuaku’nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda ne penaltı var ne de aldatma var. Masuaku rakibine takılıp düşüyor. Ali Şansalan’ın sakatlıktan dolayı oyunu durdurma yeri ve zamanını, bir de Beşiktaş’ın avantajını kesip faule döndüğü pozisyonları izlemesini tavsiye ediyorum.

AYDINUS: AFAKİ BİLGİLER BULUNMAKTA

Ayrıca bu beyin sarsıntısı ile ilgili kimin karar verdiğini, oyuncu değişikliği +1 olup olmadığını bildirilmesinin Futbol Disiplin Talimatı’nda detayları ile acilen yer alması gerekir. Bunun akabinde kulüplerin de bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü şu anda afaki bilgiler konuşulmakta. Bunlar bitmeli.