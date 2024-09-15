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Trabzonspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig
Trabzonspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:34

Süper Lig'de Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta giriştiği ikili mücadele sonrası yerde hareketsiz şekilde kalan Cihan Çanak büyük korku yaşattı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında yaşanan bir sakatlık sonrası korku dolu anlar yaşandı.

Müsabakanın 90. dakikasında Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü.

Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.

Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü.

Trabzonsporlu futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig

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