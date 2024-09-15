Trabzonspor - Beşiktaş maçında korku dolu anlar

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında yaşanan bir sakatlık sonrası korku dolu anlar yaşandı.
Müsabakanın 90. dakikasında Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai ile çarpışan Trabzonsporlu Cihan Çanak, sert bir şekilde yere düştü.
Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan 19 yaşındaki futbolcu için hemen sahaya girdi.
Cihan Çanak'ın müdahale sonrası bilincinin açık olduğu görüldü.
Trabzonsporlu futbolcu, sedyeyle oyundan çıktı ve Ozan Tufan oyuna dahil oldu.