Trabzonspor-Beşiktaş maçında çok konuşulan hakem kararları: El Bilal Toure çılgına döndü! Orkun Kökçü için kırmızı kart beklentisi...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 21:07

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk 45 dakikayı 3-1 önde kapatan siyah-beyazlılar devrenin sonuna doğru 10 kişi kaldı. Karadeniz ekibi ise maçın henüz başında kırmızı kart bekledi.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Trabzon'da oynanan dev maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar 3-1 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında hakem kararları ise öne çıktı. 

TRABZONSPOR KIRMIZI KART BEKLEDİ

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Trabzonspor, Orkun Kökçü'nün müdahalesi için kırmızı kart bekledi.

Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Kökçü için Karadeniz ekibi pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği savunarak hakem Ali Şansalan'a yoğun itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Alper Çetin tarafından hakem Ali Şansalan'a pozisyonla ilgili bir inceleme tavsiyesi gelmezken, oyun devam etti. 

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Siyah-beyazlılar, mücadelenin 38. dakikasında 10 kişi kaldı.

El Bilal Toure'nin Ozan Tufan'a arkadan yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Alper Çetin'den hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izlemesi için tavsiye geldi.

Bunun üzerine monitöre giden Şansalan, El Bilal Toure'ye direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

TOURE'DEN SERT TEPKİ 

Malili futbolcu, bu karara büyük tepki gösterirken, 24 yaşındaki oyuncuyu antrenör ekibinden Serkan Reçber sakinleştirdi.

#Süper Lig#Trabzonspor#Beşiktaş

