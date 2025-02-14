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Trabzonspor Beşiktaş maçında 272 günlük hasrete son vermek istiyor

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#Süper Lig 24. Hafta#Sporanasayfa#Beşiktaş Trabzonspor
Trabzonspor Beşiktaş maçında 272 günlük hasrete son vermek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:16

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililerde Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlığı bulunuyor.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

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Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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#Süper Lig 24. Hafta#Sporanasayfa#Beşiktaş Trabzonspor

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