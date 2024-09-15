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Trabzonspor - Beşiktaş maçına Uğurcan Çakır damgası! 10 kişi kalan takımına puanı getirdi

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Uğurcan Çakır
Trabzonspor - Beşiktaş maçına Uğurcan Çakır damgası 10 kişi kalan takımına puanı getirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 22:21

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla 10 kişi mücadele eden takımının puan almasını sağladı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki önemli maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, ilk maçına şampiyonluklar yaşadığı eski takımı Beşiktaş'a karşı çıktı. Şenol Güneş, Süper Lig'de Trabzonspor'u çalıştırdığı beş dönemde de görevine yenilgi almadan başladı.

VAR UYARISI VE KIRMIZI KART

Trabzonspor, maçın başlarında 10 kişi kaldı. Edin Visca'nın Rafa Silva'ya yaptığı harekete faul düdüğü çalan Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sahaya dönüp Visca'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Beşiktaş maçında kırmızı kartTrabzonspor - Beşiktaş maçında kırmızı kartHaberi görüntüle

10 KİŞİ ÖNE GEÇTİLER

13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor, 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla Mert Günok'u mağlup etti.

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Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a atan Okay Yokuşlu, bordo-mavili formayla iç sahada 2717 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçına Uğurcan Çakır damgası 10 kişi kalan takımına puanı getirdi

GEDSON FERNANDES SKORU EŞİTLEDİ

Geri düştükten sonra 10 kişi rakibinin üzerine giden Beşiktaş, beraberliği 39. dakikada buldu. İyi paslaşmalar sonrası sağdan ceza alanına giren Svensson'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçti ve skora dengeyi getirdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçına Uğurcan Çakır damgası 10 kişi kalan takımına puanı getirdi

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ!

Beşiktaş, bir fazla oynamanın da verdiği avantajla Trabzonspor kalesinde gol aradı. Siyah-beyazlı takımın bu ataklarında Uğurcan Çakır kalesini gole kapattı.

Özellikle Joao Mario'nun sert şutu ve Rafa Silva'nın topukla vuruşunda harika kurtarışlar yapan milli kaleci, karşılaşmayı 6 kurtarışla tamamladı.

Trabzonspor da maçın ardından Uğurcan için 'Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası' metniyle paylaşım yaptı.

Ligde 3 maç oynayan ve kalesinde 1 gol gören Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan, bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtardı.

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TOPLA OYNAMADA BÜYÜK FARK

Beşiktaş, iki devredeki uzatmalarla birlikte 104 dakika oynanan maçın yaklaşık 90 dakikasını 10 kişi oynayan Trabzonspor karşısında topa %75 oranla sahip oldu ancak galibiyeti bulamadı.

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Uğurcan Çakır

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