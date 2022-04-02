Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor-Beşiktaş maçına scout akını! Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny...

#Trabzonspor-Beşiktaş#Trabzonspor#Transfer
Trabzonspor-Beşiktaş maçına scout akını Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny...

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında dev kulüplerin scoutları tribünde olacak. İspanyol ekibi Sevilla, uzun süredir gündeminde tuttuğu kaleci Uğurcan Çakır'ı izleyecek. Fransız temsilcisi Lyon'un hedefinde Abdülkadir Ömür ve Djaniny Semedo bulunuyor.

Haberin Devamı

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Beşiktaş 'ı yenip hedefe bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yaparken, yarınki karşılaşmada yıldızlar vitrine çıkacak. Sabah'ın haberine göre daha önce Uğurcan Çakır'la ilgilenen ancak transferini gerçekleştiremeyen Sevilla, başarılı eldiven için tribünde olacak. Lyon ise transfer listesinde olan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny Semedo'yu scoutlarına izletecek.

Gözden Kaçmasın

Uğurcan Çakır’ın hedefini, ağabeyi açıkladıUğurcan Çakır’ın hedefini, ağabeyi açıkladı! Haberi görüntüle

ABDULLAH AVCI, DJANİNY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sevilla ve Lyon'un dışında bir Fransız ekibinin daha Beşiktaş maçına scoutlarını göndereceği öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi. Bu arada Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes ve Lyon'un sezon sonunda Djaniny için bordo-mavililere resmi teklifle geleceğini yazdı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Arap kulüplerinin de radarında.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor-Beşiktaş#Trabzonspor#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay