Trabzonspor-Beşiktaş maçına scout akını! Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Djaniny...

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Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, Beşiktaş 'ı yenip hedefe bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yaparken, yarınki karşılaşmada yıldızlar vitrine çıkacak. Sabah'ın haberine göre daha önce Uğurcan Çakır'la ilgilenen ancak transferini gerçekleştiremeyen Sevilla, başarılı eldiven için tribünde olacak. Lyon ise transfer listesinde olan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Djaniny Semedo'yu scoutlarına izletecek.

ABDULLAH AVCI, DJANİNY'Yİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Sevilla ve Lyon'un dışında bir Fransız ekibinin daha Beşiktaş maçına scoutlarını göndereceği öğrenildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmazken, teklifin yüksek olması durumunda bakış açısının değişebileceği belirtildi. Bu arada Fransız basınında yer alan haberlerde Rennes ve Lyon'un sezon sonunda Djaniny için bordo-mavililere resmi teklifle geleceğini yazdı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, Arap kulüplerinin de radarında.