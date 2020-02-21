İHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:52,
Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.
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