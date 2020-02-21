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Futbol
İHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır

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Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır
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Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları’na ait tarifeli uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.

 

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