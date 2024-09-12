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Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacak!

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#Süper Lig#TRABZONSPOR#Beşiktaş
Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 11:24

Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor ile Giovanni van Bronckhorst'un yönettiği Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği müsabaka öncesi Trabzon İl Güvenlik Kurulu taraftar kararını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan maç öncesi taraftar kararı açıklandı.

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İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

ŞENOL GÜNEŞ İLE İLK MAÇ

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, bordo - mavili ekipteki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

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#Süper Lig#TRABZONSPOR#Beşiktaş

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