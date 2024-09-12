Trabzonspor - Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacak!

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak olan maç öncesi taraftar kararı açıklandı.
İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.
Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.
ŞENOL GÜNEŞ İLE İLK MAÇ
Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, bordo - mavili ekipteki ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.