Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş sezona start veriyor!

Beşiktaş sezona Trabzon'da start veriyor. Geride kalan 62 sezonda 15 kez şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16'ncı şampiyonluğa kavuşmak için mücadele edecek. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu akşam oynanacak mücadele Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi, her iki takımın da taraftarlarınca merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Trabzonspor Beşiktaş maçı hakkında tüm bilgiler...

Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu Trabzonspor deplasmanında açacak. Siyah-beyazlı takım, bu akşam saat 20.00'de rakibine konuk olacak. Medical Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-20201 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta yeni transferler Welinton, Fabrice N'Sakala, Bernard Oliver Mensah ve Atakan Üner, şans bulmaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez lig maçına çıkacak.

Geçen sezon başında transfer edilen ve söz konusu dönemi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Ajdin Hasic de oynaması halinde Beşiktaş ile ilk maça çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda rakibiyle deplasmanda yaptığı maçta 4-1 mağlup olurken, evindeki karşılaşmadan ise 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN SAKAT VE EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

Sakatlığı geçen Cyle Larin ise takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Trabzonspor karşısında görev alması beklenmiyor.

İspanyol futbolcu, lisansının çıkmaması nedeniyle zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

İLK MAÇIN KADROSU ŞEKİLLENDİ

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden N'Koudou Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak. N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta sakatlandığı açıklanan Cyle Larin'in de durumuna maç günü bakılacak. Dün itibariyle takımla idmana çıkan ancak çalışmanın büyük bölümünü bireysel yapan Larin'in Trabzon'a götürüleceği ve son durumuna maç günü bakılacağı öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında kaleyi Ersin'e teslim edecek. Sağ bekte bu kez Necip'e şans vermesi beklenen Yalçın'ın stoper ikilisi Vida-Welinton olurken, sol bekte N'Sakala oynayacak. Tecrübeli teknik adamın orta sahada Atiba-Oğuzhan ve Mensah'ı görevlendirmesi yüksek ihtimal. Sağ önde Boyd ve Lens arasında tercih yapacak olan Sergen Yalçın'ın hafta içi antrenmanlarda onbirde denediği Ajdin Hasic'i sol önde oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın'ın santrfordaki tercihinin ise Güven Yalçın olması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Necip-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Oğuzhan-Mensah-Boyd (Lens)-Hasic-Güven şeklinde.

SERGEN YALÇIN ŞOKU

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Trabzonspor maçı öncesi yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle;

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır."