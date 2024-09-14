Trabzonspor – Beşiktaş derbisinin heyecanı en yüksek oranlarla Misli’de yaşanacak

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Süper Lig’in 5. haftası dev karşılaşmaya sahne oluyor. Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden milli ara dönüşü, Trabzonspor – Beşiktaş derbisiyle sürüyor. Teknik direktör değişikliğine giderek temiz bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona hızlı bir giriş yapan Beşiktaş’ı ağırlıyor. Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Misli üyeleri derbi heyecanını en yüksek oranlarla yine Misli’de yaşayacak.

Dev derbinin heyecanı en yüksek oranlarla Misli’de

Misli’de yine en yüksek oranlarla yaşanıyor. Misli üyeleri, Trabzonspor – Beşiktaş derbisine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama şansını yakalıyor. Ayrıca hafta sonu bülteninde yer alan pek çok karşılaşmaya “Şampiyon Oran” farkı ile Misli’de normalin üzerinde oranlarla oynanabiliyor.

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Şenol Güneş ilk sınavını Beşiktaş’a karşı veriyor

Sezona büyük umutlarla başlayan Trabzonspor, son beş maçında 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını üzdü. Son beş maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşayan Karadeniz temsilcisi, ligde ise daha golle tanışamadı. Avrupa’dan elenen ve ligde oynadığı iki maçta da berabere kalan Trabzonspor’da kriz büyüdü ve Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Boşalan koltuğa ise iki dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Şenol Güneş getirildi. 11 yılın ardından tekrar kulübe geri dönen Şenol Güneş, ilk sınavını 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş’a karşı verecek.

Beşiktaş yoluna dolu dizgin devam ediyor

Sezona Süper Kupa’da Galatasaray’ı farklı devirerek giren Beşiktaş, yakaladığı havayı ligde de sürdürdü. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan siyah beyazlı ekip, son 5 maçta da 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avrupa Ligi Play-Off turunda Lugano engelini aşan Beşiktaş, gruplara kalmayı başardı. Ciro Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimleri kadrosuna dahil eden siyah beyazlılar, ligde rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde gördüğü 2 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki rekabette perde 140. kez aralanıyor

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Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş rekabetinde tam 51 yıl geride kaldı. 1973'te Trabzonspor'un galibiyetiyle başlayan 51 yıllık rekabette oynanan 139 resmi müsabakanın 55’ini Beşiktaş, 47'sini Karadeniz ekibi kazandı. Lig ve kupada oynadıkları maçlarda Trabzonspor, Beşiktaş ağlarını 132 kez havalandırırken; Beşiktaş rakibine 162 golle karşılık verdi. Dev rekabette en gollü ve en farklı maç ise 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında gerçekleşti. Beşiktaş, Trabzonspor’u 7-1 gibi net bir skorla mağlup etti. İki takım arasında yakın zamanda oynanan maçlar:

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23.05.2024: Beşiktaş 3 – 2 Trabzonspor

04.02.2024: Beşiktaş 2 – 0 Trabzonspor

17.09.2023: Trabzonspor 3 – 0 Beşiktaş

16.04.2023: Trabzonspor 0 – 0 Beşiktaş

16.10.2022: Beşiktaş 2 – 2 Trabzonspor

03.04.2022: Trabzonspor 1 – 1 Beşiktaş

06.11.2021: Beşiktaş 1 – 2 Trabzonspor

31.01.2021: Beşiktaş 1 – 2 Trabzonspor

13.09.2020: Trabzonspor 1 – 3 Beşiktaş

22.02.2020 Beşiktaş 2 – 2 Trabzonspor

Derbinin hakemi Ali Şansalan

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İki takım arasındaki müsabakalarda en son Türkiye Kupası Finali’ni yöneten Ali Şansalan, daha önce Trabzonspor’un 16 maçında düdük çalarken, bordo mavililer bu maçlarda 10 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, 30 sarı kartın yanında 5 kırmızı gördü. 36 yaşındaki hakem Beşiktaş’ın 20 maçında görev alırken siyah beyazlılar, 14 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar bu karşılaşmalarda 49 adet sarı kart gördü.

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Misli’den dev derbi için öne çıkan istatistikler

Misli editörleri Trabzonspor – Beşiktaş derbisi öncesinde ezeli rekabette öne çıkan istatistikleri sizler için derledi:

Beşiktaş'ın 2007/08'den bu yana Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda attığı son 21 golün 19'u karşılaşmaların ikinci yarılarında geldi.

Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı oynadığı son 23 maçta kalesini sadece 2 kez gole kapatabildi.

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 13 maçta sadece 3 kez kazanabildi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 16 Lig maçının 12’sinde karşılıklı goller atıldı.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan son 34 resmi maçın 21'inde ilk yarılar berabere bitti.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 17 maçta 58 gol atıldı.

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanındaki son 16 lig maçının 8’inde gol yemedi.

Trabzonspor’un bu sezon oynadığı son 5 resmi maçının 4’ü berabere bitti.

Beşiktaş bu sezon oynadığı 6 resmi maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor son 6 resmi maçta sadece 1 gol atabildi.

Trabzonspor’un bu sezon oynadığı 8 resmi maç 2,5 gol altı skorla bitti.

Misli üyeleri derbi heyecanını Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla yaşıyor

Trabzonspor – Beşiktaş derbisinde Misli’de “Şampiyonlar Oran” ile ev sahibi galibiyetine 2.93 yerine 3.09 oran verilirken; konuk ekibin kazanmasına 1.87 yerine 1.97 oran veriliyor. Beraberliğin oranı ise 3.17’den 3.34’e yükselmiş durumda.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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