TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN KANALI 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken müsabakanın saatini ve kanalını merak ediyor. Muhtemel 11'ler, maçın saati ve kanalı dahil karşılaşmayla ilgili detaylar belli oldu. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Trabzonspor Beşiktaş maçı saati ve canlı yayın kanalı...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı 15 Eylül Pazar yani bugün saat 20.00'de beIN Sports HD 1eden naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Visca, Ozan, Orsic, Banza

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00’de Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973’te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ezeli rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56’sını siyah-beyazlılar, 48’ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 192 kez fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 158 gol kaydetti.

103. RANDEVU

İki ekip, Süper Lig’de 103. kez rakip olacak. Geride kalan 102 müsabakada Beşiktaş 38, Trabzonspor ise 37 galibiyet elde etti. 27 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın attığı 144 gole, Trabzonspor 118 golle karşılık verdi.





İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda ise bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan 50 maçta bordo-mavili ekip 24 galibiyet aldı. Beşiktaş ise 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

42’si Hüseyin Avni Aker Stadı’nda, 8’si yeni stadyumda oynanan lig maçlarında Trabzonspor 71, Beşiktaş ise 61 gol kaydetti.

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Geçen sezonun Trabzon’da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-0 kazandı.