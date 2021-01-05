MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'
GeriFutbol 'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'
Abone Olgoogle-news

Uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı konuşulan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Özdemir'in Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulüpler de prensip anlaşması sağladı.

Gelen haberlere göre Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a 4,5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle