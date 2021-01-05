'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'

Gelen haberlere göre Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a 4,5 yıllık imza atacağı ifade edildi.

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