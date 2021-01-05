DHA
Son Güncelleme:
'Trabzonspor, Berat Özdemir transferini bitirdi'
Uzun zamandır hangi takıma transfer olacağı konuşulan Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu Berat Özdemir'in Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulüpler de prensip anlaşması sağladı.
Gelen haberlere göre Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Berat Özdemir'in Trabzonspor'a 4,5 yıllık imza atacağı ifade edildi.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle