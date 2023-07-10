Trabzonspor, Benkovic'i kiraladı! İşte transferin maliyeti

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Bordo-mavili kulübün Benkovic'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Filip Benkovic'in, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Udinese'ye, kiralama bedeli olarak 500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması halinde, sözleşme fesih bedeli olarak 4 (Dört) taksit halinde 2.500.000.-EUR ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Filip Benkovic ile aşağıdaki şekilde anlaşma sağlanmıştır.

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2023-24 futbol sezonu kiralama dönemi için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; futbolcu ile olan sözleşme 2+1 yıl olarak gerçekleşecektir.

Buna göre; futbolcuya,

2024-25 sezonu için 1.200.000.-EUR,

2025-26 sezonu için 1.300.000.-EUR,

2026-27 opsiyon sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.