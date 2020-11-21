Evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana üst üste üç mağlubiyet almıyor. Bu sezon çıktığı üç deplasman maçının ikisini kazanan BB Erzurumspor, daha önce Süper Lig'de boy gösterdiği tek sezon olan 2018/19'un tamamında iki dış saha galibiyeti alabilmişti. Süper Lig'e o sezon yükselen bir takımı konuk ettiği son maçı kaybeden Trabzonspor, kulüp tarihinde ligin yeni ekiplerinden üst üste iki yenilgi almadı. Sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. BB Erzurumspor ise deplasmanda çıktığı son 15 karşılaşmada da gol sevinci yaşadı ve bu alandaki en uzun serinin sahibi. Bu sezon Süper Lig'de attığı akan oyun gollerinin en büyük bölümünü yapılan ortalar sonucunda kaydeden takım BB Erzurumspor.

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, BB Erzurumspor'a rakip olduğu tek karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı. BB Erzurumspor forması giyen Arvydas Novikovas, Süper Lig'de çıktığı son beş maçın dördünde birer gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim, BB Erzurumspor forması giyen İbrahim Akdağ.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk Süper Lig maçına çıkacak. Bordo mavili ekip ile ilk maçına iç sahada çıkan son beş çalıştırıcı da sahadan galip ayrılmıştı.

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.