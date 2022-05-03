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Trabzonspor bayrağını köprüden indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

#Trabzonspor#Rambo Okan#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Trabzonspor bayrağını köprüden indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

Trabzonspor’un şampiyonluğu nedeniyle15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

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Süper Toto Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor’un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne  asıldı. Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin  kesmeye çalışmasına ait görüntülerin inceleyen  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü  çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olan ’Rambo Okan’ lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti. Gözaltına alınan ’Rambo’ lakaplı Okan Güler, Çengelköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Güler’in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Trabzonspor#Rambo Okan#15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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