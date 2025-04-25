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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan U19 Takımı ve final açıklaması: İnanılmaz bir şeye imza attılar!

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#Trabzonspor#U19 Takımı#UEFA Gençlik Ligi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan U19 Takımı ve final açıklaması: İnanılmaz bir şeye imza attılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 17:26

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavililerin U19 takımının UEFA Gençlik Ligi’nde finale çıkmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Trabzonspor U19 takımının Salzburg’u mağlup ederek adını UEFA Gençlik Ligi finaline yazdırmasına ilişkin konuştu.

İşte o sözler;

"İnanılmaz mutluyuz. Çocuklar gerçekten inanılmaz bir şeye imza attılar bugün. Ben devamının geleceğine de eminim. Çünkü konsantrasyon o seviyede. Altyapıya 2-3 yıldır çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Buradaki en önemli şey sayın antrenörümüz ve oyuncuların başarısıdır. Kendilerini canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir iş yaptılar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Halen heyecanlıyız. Süper oldu. Bizim için, camiamız için, akademimiz için süper oldu. Çok değerli bir galibiyet.

AVRUPA'NIN EN GÜZEL AKADEMİ TESİSLERİ TRABZON'DA

Oynadığımız tüm rakipler, bu işe yıllardır yatırım yapıyorlar. Ziyarete gelenler görüyor. Şu anda Avrupa'nın en güzel akademi tesisleri Trabzon'da diyebilirim. Çok açık ne konuşuyorum. İnanılmaz bir yatırım yapıyoruz ama emeğin büyüğü hocamız ve oyuncuların. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Rahmetli Özkan Sümer bu işin duayeniydi. İsminin verildiği akademi de artık tüm dünya tarafından bilinen saygı duyulan bir akademi haline geldi. Biz şu an bunun gururunu yaşıyoruz."

 

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#Trabzonspor#U19 Takımı#UEFA Gençlik Ligi

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