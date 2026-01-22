×
Spor Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Oulai için açıklama! Galatasaray'ı doğruladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Oulai
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan Oulai için açıklama Galatasarayı doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 20:14

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilen Christ Oulai hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın teklif götürdüğü belirtilen Christ Oulai için Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili A Spor'a konuştu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri;

oyuncumuza resmi teklif var. Biz bu oyuncuları satıp, kulübe gelir sağlamak için aldık. Oulai için Türkiye için ve Türkiye dışından teklifler aldık. Kafamıza yatan teklif olmadığı için şu anda anlaşma yok.

KAFAMIZDA BİR RAKAM VAR

Oulai için 'anlaşma var' deniyor, nerede anlaşılmış? Kulüpler Birliği başkanıyım her başkanla görüşüyorum. Oyuncumuza teklif Türkiye'den ve Avrupa'dan var. Kafamızda bir rakam var. Bu oyuncuları alma sebebimiz tekrar satmak.

BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO ÜSTÜ

Oulai için Trabzonspor'un beklediği rakamlar olursa oturur konuşuruz. Galatasaray'dan ilgi var evet. Bir teklif geldi evet. Beklentimiz 40 milyon euro üstü.

15 KATINA SATACAĞIZ İNŞALLAH

Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil. "Birçok oyuncumuza çok ciddi teklif var. Batagov var, 2 milyona aldık, 15 katına satacağız inşallah.

HEPSİNİ REDDETTİK

Oulai için bir anlaşma yok. Avrupa'dan ve Türkiye'den gelen tekliflerin hepsini reddettik. İstediğimiz rakamda bir teklif olursa, hocamızla ve yönetimimizle konuşuruz, yerine gelecek oyuncuya bakarız ve Trabzonspor'un çıkarları için en doğrusunu yaparız veya yapmayız. Satacağız diye bir şey yok.

