Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Osimhen transferi, Fenerbahçe, Galatasaray maçları açıklaması: Hakemi kim aradı biliyorum!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular hakkında konuştu.



Bordo-mavili camia ile ilgili bilgi veren Ertuğrul Doğan "Trabzonspor olarak borcumuz 5.2 Milyar TL! Bir iki ay içerisinde bunu 2 Milyar TL civarına indireceğiz." dedi.



"HAKEMLERLE 20 PUAN ÜZERİNDE..."



Son Kasımpaşa maçıyla ilgili sorular üzerine açıklama yapan bordo-mavili kulüp başkanı "Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+'da bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık." açıklamasını yaptı.



"BU YAPI ARTIK İŞLEMİYOR!"



Federasyonu eleştiren Ertuğrul Doğan "Türk futbolu gelişsin diye yabancı hakem, yabancı VAR konuşuldu. Bir sistem zaten kötüyken nasıl bu kadar daha kötü hale gelebilir, bu çok ilginç. Bu yapı işlemiyor. Bu yapının işlemediği net. Konuşulacak çok şey var. Sürecin başında başkanlar ceza almayacaktı, sayın TFF başkanının sözü vardı. Rekor ceza alan başkan olarak karşındayım. Ben şu an konuştukça oradan 30, buradan 60 bin diye hesaplıyorlardır." dedi.



"BU MHK İLE BU İŞ OLMAZ!"



Ferhat Gündoğdu yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu'na inanmadıklarını söyleyen Ertuğrul Doğan şöyle konuştu;



"Bu MHK ile bu iş olmaz. Başkanın niyeti iyiyse, bu MHK ile ilgili ilk anda çözüm getirmeliydi, getirmedi. Birçok camiadan gelen talepleri değerlendirmedi. Böyle giderse biz de bir karar alacağız. Bu da hayatın bir gerçeği. O makamda oturan için bu konuşulacak.



Yabancı hakem, yabancı VAR gelebilir dedik ama ne dedik kıdemli, liyakat sahibi hakemler gelmeli. Çizgiyi nereden çekeceğini bilmeyen bir hakem geliyorsa, bunu gelsin Türk hakemleri yapsın. Pozisyonu gördük, komedi. Bu yanlışların çözülmesi lazım."



"FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİNİ KİM ARADI?"



Trabzon'da Fenerbahçe ile oynadıkları maçla ilgili konuşan Ertuğrul Doğan "Her kulüp hakemlerden mustarip. Biz Anadolu takımlarının haklarını da dile getirdik. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Çok ciddi sıkıntı yaşandığı, sahaya yansıdığı... Birçok konu var. Biz anlattık, anlattıkça ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi lazım. Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Gariplikler devam ediyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal." açıklamasını yaptı.



GALATASARAY MAÇLARI, HAKEM



Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig ve Türkiye Kupası final maçı hakkında görüşü istenen Ertuğrul Doğan "Galatasaray ile iki maç yapacağız. Galatasaray bugüne lider gelmiş. Bizim tek derdimiz, sahada hak eden iki maçı kazansın. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz. Üzerine basarak söylüyorum, önümüzdeki iki maçta (Galatasaray maçları) benzer hakem hataları olursa, çok farklı konuşmak durumunda kalırız! Çok farklı yani!" dedi.



"OSIMHEN, HERKESE ÖNERİLDİ"



Divan Kurulu'nda yaptığı "Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim." açıklamasının hatırlatılması üzerine Ertuğrul Doğan "Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyiz dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğer futbolculara ayıp olur." ifadelerini kullandı.