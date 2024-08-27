×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Bankalar Birliği açıklaması! "Çıkacağız..."

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Bankalar Birliği#Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan Bankalar Birliği açıklaması Çıkacağız...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 15:47

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Kulübün Bankalar Birliği’nden çıkışıyla yıllık 500-600 milyon TL’lik faiz yükünden kurtulacağının altını çizen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği’nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL’lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.

Ayrıca, Trabzonspor’un bilançosundaki diğer borçların da ödeneceğini belirten Başkan Doğan, "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor’un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTrabzonspor, Rayyan Baniyayı kiralık gönderdiTrabzonspor, Rayyan Baniya'yı kiralık gönderdiHaberi görüntüle

Başkan Doğan, sermaye artışıyla öz kaynakların pozitife çevrileceğini vurgulayarak, "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" dedi.
Son olarak, kulübün vergi borçlarıyla ilgili de planlarını paylaşan Doğan, "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor’un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Gözden KaçmasınTrabzonspor, Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdıTrabzonspor, Taxiarchis Fountas ile yollarını ayırdıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Bankalar Birliği#Ertuğrul Doğan

BAKMADAN GEÇME!