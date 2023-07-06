×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Arda Güler, Uğurcan Çakır ve Lahtimi açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor#Arda Güler
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğandan Arda Güler, Uğurcan Çakır ve Lahtimi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 15:03

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında kulübün alacak-gider dengesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan Çakır'ın transfer iddialarıyla ilgili konuşurken Arda Güler'in Real Madrid imzasına ve Lahtimi'nin kampa dönmemesine de değindi.

Haberin Devamı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kulübün kasasına 37 milyon Euro koyduk. Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL. Yıllık gideri 800 milyon TL. Bunun içinde oyuncuların maliyetleri ve personel maaşları yok. Hepsini içine koyarsak 1 milyar TL'ye yakın bir açık var. Bu şartlarda kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

"LAHTIMI DÖNMEK İSTEMİYOR"

Lahtimi tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yapıp ceza kestik. Hocamız kadro dışı bıraktı. Oyuncu Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi. Trabzonspor'un tek amacı zirvedir. Başka bir hedefimiz olamaz.

"UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE BİR TAKIMA SATMAM"

Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız. Trabzonspor oyuncu yetiştirip satmadan bu mali yapıyı düzeltemez.

Haberin Devamı

"GERÇEKLEŞMEK ÜZERE OLAN 2 TRANSFERİMİZ VAR"

Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. İstediği 3 transferi yaptık. Gerçekleşmek üzere olan 2 transferimiz daha var. Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

"ARDA GÜLER'LE GURUR DUYARIZ"

ARDA GÜLER, tebrik ediyorum kendisini. Çok değerli, genç bir oyuncu, çok beyefendi bir oyuncu. Hareketlerinden, her şeyinden belli. İlk başta ailesine teşekkür etmek lazım, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Hocalarını kutlamak lazım, böyle bir oyuncuyu Türk futboluna kattıkları için. Kendisini de kutluyorum. Konuşulan kulüpler, dünyanın en büyük kulüpleri. İnşallah başarılı olur. Hepimiz de gurur duyarız. Arda Güler'le ilgili düşüncelerim bunlar"

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ertuğrul Doğan#Trabzonspor#Arda Güler

BAKMADAN GEÇME!

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü Twitterın tahtını devirebilecek mi Zuckerberg büyük konuştu, Musktan yanıt gecikmedi

Threads sosyal medya alemine bomba gibi düştü! Twitter'ın tahtını devirebilecek mi? Zuckerberg büyük konuştu, Musk'tan yanıt gecikmedi

#Threads
Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

Sivrisinekleri anlama rehberi: Bizi neden ve nasıl ısırıyorlar? ‘Bazı insanların gerçekten sivrisinek mıknatısları var…’

#Sivrisinek
Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso