Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yapı varsa bize karşı var

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde kendisine yöneltilen, “Ülke futbolunda bir yapı var mı?” sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: “Yapı varsa Trabzonspor’a karşı var. Yıllardır şampiyon olan takımlara, kaybedenlere, çalınanlara bakın. Bizim yanımızda olmadığı net.

ANADOLU TAKIMLARININ DAHA ÇOK CANI YANDI

Yıllar içerisinde futbolun içindeki herkes söyler; hakemlerin kime en çok zararı dokunmuş dersen o Trabzonspor, 4 büyük kulüp özelinde... Anadolu takımlarının daha çok canı yanmıştır. Biz bu gerçeği her yerde bağıra bağıra söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Sistem, rakiplerimizin yanında. Yapı konusuna gelince, bu yapıyı iyi çözümlemek lazım. Ben yapı olduğuna inanmıyorum. Dönem dönem hakem hataları var. Bir yapı olsa, birileri bir yapının içinde olsa Trabzonspor o yapıyı bulur, bizden saklanan bir yapı olamaz. Rakiplerimizin de saklanan bir yapı olduğunu düşünmüyorum.”

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GALATASARAY BiZE TEKLiF YAPMADI

Ertuğrul Doğan, “Ara transferde Galatasaray ile Trabzonspor odaklı gelişmeler olabileceği söyleniyor? Kerem Demirbay ve Eren Elmalı takasının konuşulduğu doğru mu?” sorusu üzerine, “Galatasaray’ın teklifi olmadı. Bizim de o oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok. Bize gelen bir teklif yok. Eren’den çok memnunuz. Şu anda gelen bir teklif yok” dedi.