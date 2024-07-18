Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı'

Haberin Devamı

Bordo-mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan, Ankara’da gerçekleştirilen TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda 134 delegenin oyunu alan Hacıosmanoğlu’nun yeni TFF Başkanı olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Doğan, yaptığı konuşmasında, seçimin centilmence bir ortamda gerçekleştiğini ifade ederek, “Güzel bir seçim oldu. Centilmence geçti, herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu seçimin sonunda da Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu’nu başkanlığından dolayı tebrik ederim. Kendisinin bu işi adil bir şekilde yöneteceğinden eminim. Trabzonspor Kulübü'nün duruşu en başından beri açıkladığımız bir şekilde devam etti. Biz zaten bu seçimin kazanılacağını düşünüyorduk. Aslında ben daha açık bir farkla kazanılacağını düşünüyordum, az bir fark oldu ama Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Umarım, futbol camiasının tamamı nail olur, barış ve adalet getirir. İnsanların arasındaki bu öfke ortamına bir son verir. Trabzonspor Kulübü'nün temennileri bu yönde” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

“Servet Yardımcı’nın yaşadıkları hakkında yorum yapmam doğru olmaz”

Servet Yardımcı'nın adaylık yarışından çekilmesinin sorulması üzerine Doğan, “Bunu en iyi Servet Bey değerlendirir. Açıklamasını zaten yaptı. Bu Servet Bey’in yaşadığı bir olay. Onun yaşadığı hakkında yorum yapmam doğru olmaz” cevabını verdi.



“Ben dahil olmak üzere tüm kulüp başkanlarının yüzde 90’ı mevcut yönetimden rahatsızdı”

Bir gazeteci tarafından bazı spor kulüplerinin Mehmet Büyükekşi’ye yönelik net tutumlarını açıklamasıyla ilgili bir sorusu üzerine Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kulüpler Birliği'nde hiçbir başkan memnuniyetini belirtmiyordu. Burada konunun Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’la sınıflandırılmaması lazım. Ben dahil olmak üzere tüm kulüp başkanlarının yüzde 90’ı mevcut yönetimden rahatsız olduğunu, bu işi yapamadıklarını ve adaleti sağlayamadıklarını açık açık söylüyorduk.”