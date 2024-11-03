Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Şenol Güneş’e akıl mı vereyim!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, altyapıyı ve A takımı çok önemli teknik adamlara emanet ettiklerini belirterek, “Akademinin başına Güngör Şahinkaya, A takımın başında da Şenol Güneş var. Benim onlara herhangi bir futbol aklı verme şansım yok. Ben işadamıyım. Benden ne istiyorlarsa hepsini tek tek yerine getireceğim” dedi. Kulübün divan genel kurulunda konuşan Doğan, Güneş’in kendilerinden orta saha, kanat ve santrfor talep ettiğini söyledi. Bu arada divan toplantısında Trabzonspor’un borcunun 3 milyar 883 milyon lira olduğu açıklandı.

"KOÇ MAÇA GELECEK AMA MiSAFiR DE MiSAFiRLiĞiNi BiLECEK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, davet ettikleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bugünkü maç için kente geleceğini belirtip, “Davetimize icabet edecek. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz” dedi.